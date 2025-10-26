Bursa'da kırmızı ışıkta duran otomobile çarpan tır faciaya neden oldu: 5 yaralı Orhangazi ilçesinde tırın ani manevra yapması sonucu meydana gelen kazada, otomobilde bulunan aynı aileden 5 kişi yaralandı. Kırmızı ışıkta duran hafriyat kamyonuna çarpmamak isteyen TIR şoförünün manevrası, kazaya neden oldu.