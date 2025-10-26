Abone ol: Google News

Bursa'da kırmızı ışıkta duran otomobile çarpan tır faciaya neden oldu: 5 yaralı

Orhangazi ilçesinde tırın ani manevra yapması sonucu meydana gelen kazada, otomobilde bulunan aynı aileden 5 kişi yaralandı. Kırmızı ışıkta duran hafriyat kamyonuna çarpmamak isteyen TIR şoförünün manevrası, kazaya neden oldu.

Yayınlama Tarihi: 26.10.2025 15:12
  • Bursa Orhangazi'de, kırmızı ışıkta bekleyen otomobile tır çarptı, 5 kişi yaralandı.
  • Tır, kırmızı ışıkta duran kamyona çarpmamak için ani manevra yaptı.
  • Yaralılara olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve trafik tek şeritten sağlandı.

Sorumsuz tır sürücüsü kazaya neden oldu...

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, Yalova-Bursa kara yolunda Eski Kaymakamlık Kavşağı’nda saat 12:00 sularında trafik ışıklarında kaza meydana geldi.

KAMYONA ÇARPMAMAK İSTERKEN BAŞKA ARACA ÇARPTI

Yalova yönünden Bursa istikametine seyreden Zeki B. (69) yönetimindeki tır, kırmızı ışıkta bekleyen hafriyat kamyonuna çarpmamak için ani manevra yaptı.

Manevra sırasında tır, kırmızı ışıkta duran Gökhan Salbaş (39) yönetimindeki otomobile çarptı.

OTOMOBİL 40 METRE SÜRÜKLENDİ

Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 40 metre sürüklenen otomobildeki sürücü Salbaş, eşi ve 3 çocuğu yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerindeki ambulansta ilk  müdahale yapıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza nedeniyle trafik bir süre tek şeritten sağlandı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

