Polis, kısıtlamayı ihlal eden 4 şüpheliyi, 25 kilometre kovalamacanın ardından yaptıkları kaza ile gözaltına aldı. Uyuşturucuyla yakalanan şüphelilere 27 bin 200 TL ceza yazıldı.

Saat 05.00 sıralarında Bursa'nın Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi’nde, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Nilüfer Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri uygulama yaptı.

Ekipler, Beşevler Caddesi'nde şüphe üzerine Muharrem D. (33) yönetimindeki 16 ABH 778 plakalı kapalı kasa kamyoneti durdurmak istedi.

Ancak ihtara uymayan sürücü, aracını polis ekiplerinin üzerine sürerek hızla yoluna devam etti. Bölgeye takviye ekip isteyen polisler de şüphelinin peşine düştü.

KAZA YAPARAK DURDULAR

Yaklaşık 25 kilometrelik kovalamacanın ardından Muharrem D., kamyonetle Nilüfer ilçesi Bursa-Keles Yolu Caddesi’nde manevra yaparken önce polis aracına, ardından da refüje çarptı.

Bursa'da kısıtlama ihlali yapan 4 şüpheli, kaza yapınca yakalandı ViDEO

YAKALANDILAR

Kazanın ardından araçtan inerek kaçmaya çalışan Muharrem D. ile yanındaki İsa D., Mert O. ve Halil İbrahim E. yakalandı.

5 GÜNDE 3’ÜNCÜ KEZ UYUŞTURUCUYLA YAKALANDI

Şüphelilerin üzerlerinde ve araçta yapılan aramalarda, uyuşturucu madde ele geçirildi. Yapılan GBT sorgusunda şüphelilerin, 'Uyuşturucu ticareti yapmak ve uyuşturucu bulundurmak, hırsızlık gibi suçlardan kaydı bulunduğu belirlendi.

Şüphelilerden Muharrem D., “10 kilo değil, 2-3 gram içiciliğim var, bir anlık panik işi nerelere getirdi. Bir anlık boşluk uyuşturucu için. Cahillik yani başka bir şey değil.” dedi.

Bu arada İsa D.’nin pazartesi ve çarşamba günü de sokağa çıkma kısıtlamasına ihlal ettiği ve maske takmadığı için para cezası aldığı ve uyuşturucu bulundurmak suçundan gözaltına alındığı tespit edildi.

27 BİN 200 LİRA CEZA KESİLDİ

Şüphelilere sokağa çıkma kısıtlaması ve maske kuralını ihlal, trafiği tehlikeye düşürmek, hız sınırı ihlali, polisin ‘dur’ ihtarına uymamak suçlarından toplam 27 bin 200 TL ceza kesildi. Otomobil çekiciyle emniyet otoparkına çekilirken, şüphelilerin polisteki sorgularının sürdüğü bildirildi.





































