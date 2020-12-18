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    Bursa'da kısıtlama saatinde parkta okey pahalıya patladı

    Bursa’nın Yıldırım ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen parkta okey oynayan 7 kişiye toplamda 22 bin 302 TL idari para cezası uygulandı.
    • İHA
    • 18.12.2020 - 21:41
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    Bursa'da kısıtlama saatinde parkta okey pahalıya patladı

    Bursa'nın Yıldırım ilçesi Ulus Mahallesi'nde bir parkta meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen bir parkta 7 kişi olduğu ve oyun oynandığı ihbarı alındı.

    İhbar üzerine parka giden ekipler kimsenin olmadığını gördü.

    POLİS SOSYAL MEDYADAN GÖRDÜ, KISITLAMAYA UYMAYANLARI AFFETMEDİ

    Sosyal medya üzerinden video paylaşıldığını gören ekipler şahısları tek tek tespit etti.

    Şahıslara, kişi başı 3 bin 186 TL olmak üzere toplam 22 bin 302 TL idari para cezasının uygulandığı öğrenildi.

    Bursa da kısıtlama saatinde parkta okey pahalıya patladı #1

    Bursa da kısıtlama saatinde parkta okey pahalıya patladı #2

    Bursa da kısıtlama saatinde parkta okey pahalıya patladı #3

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