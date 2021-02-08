Bursa’da kısıtlamada alkollü araç kullanırken yakalandı

Devriye gezen polis ekiplerinin durdurduğu aracın alkollü sürücüsü ve arkadaşı basın mensuplarına zor anlar yaşatırken, tavırları “pes” dedirtti.

Bursa’nın Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi’nde sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle devriye gezen polis ekipleri, 16 R 9616 plakalı aracı durdurdu.

Hal ve hareketlerden şüphelenen polis ekipleri araçta bulunan sürücü Muhammet Y.(28), Eren Başer Ç.(25), ve Elif A.’yı (24) araçtan indirdi.

Araçtan inen Muhammet Y.'ye polis ekipleri alkol testi yapmak istedi.

Sürücü bir süre alkolmetreyi üflemeyi reddetti. Polis ekiplerini ısrarı sonucu alkolmetreyi üfleyen Muhammet Y.’nin 98 promil akollü olduğu ortaya çıktı.

BASIN MENSUPLARINA SALDIRDI, ARDINDAN PİŞKİN HAREKETLER YAPTI

Eren Başer Ç . ise kendisini görüntüleyen basın mensuplarına küfürler ederek, saldırdı.

Polis ekiplerinin ikazlarına aldırış etmeyen Eren Başer Ç., basın mensuplarından sigara istedikten sonra çekmeyin diyerek tepki gösterdi.

Bu anlar ise kameralar tarafından görüntülendi.

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ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA 12 BİN TL’SİNE MAL OLDU

Ekiplere zorluk çıkarmaya devam eden sürücü ve arkadaşı daha sonra yürüyerek olay yerinden uzaklaştı.

Muhammet Y.’nin ehliyetine el konulurken, aracı ise bağlanarak otoparka çekildi. Ayrıca Muhammet Y.’ye ve arkadaşlarına sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları için 9 bin 450 TL idari para cezası uygulanırken, sürücüye ayrıca 900 TL maske cezası yazıldı.

Alkollü araç kullanmak suçundan da 1 bin 650 TL para cezası uygulandı.