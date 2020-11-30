Haberler

3. Sayfa Haberleri

Bursa'da kısıtlamada ceza yiyen vatandaş polisi tehdit etti

Bursa'da kısıtlamada ceza yiyen vatandaş polisi tehdit etti

İnegöl ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip, polis ekiplerini, 'Ben de boş adam değilim. Bu cezayı bozdururum' diyerek, tehdit eden kişiye 3 bin 185 TL cezai işlem uygulandı.