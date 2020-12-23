Kavga eden gruplara, kısıtlamayı ihlal ettikleri gerekçesiyle ceza kesildi.

Bursa'da, koronavirüs kısıtlamasına rağmen sokağa çıkan iki grup kavgaya tutuştu.

Osmangazi'de iki grup arasında başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Aralarında çocukların da bulunduğu taşlı sopalı kavgada 4 kişi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

KAVGADA YARALANDILAR

Silah seslerini duyan çevredeki binalarda oturanların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kendi imkanlarıyla hastanelere giderken, tedaviye alınanların durumunun iyi olduğu bildirildi.

KISITLAMAYI İHLAL EDENLERE PARA CEZASI

Polis, sokakta bekleyen yaklaşık 20 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri için kişi başı 3 bin 150 lira cezai işlem uyguladı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'da kısıtlamada taşlı sopalı kavga pahalıya patladı ViDEO