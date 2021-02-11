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- Bursa’da kısıtlamanın bitimine dakikalar kala bisikletiyle ceza yedi
Bursa’da kısıtlamanın bitimine dakikalar kala bisikletiyle ceza yedi
- DHA
- 11.02.2021 - 07:40
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kentin birçok bölgesinde denetim noktası oluşturdu.
Kısıtlamanın bitimine dakikalar kala Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi’nde bisikletiyle gezmeye çıkan Huzeyfe T. (18), uygulama noktası oluşturan ekipleri fark edince 2. Kurt Sokak’a girerek kaçmak istedi.
Durumu gören bekçiler de Huzeyfe T.’nin peşine düştü.
ÜZERİNDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI
Ekiplerin peşinden geldiğini gören şüpheli ara sokaklara girerek izini kaybettirmek istediği sırada yönünü şaşırınca Taraklı Sokak’a girdi.
Peşindeki bekçilerden ve uygulama noktasından kaçmak isteyen Huzeyfe T. sokağın Ankara Yolu Caddesi’ne bağlanması üzerine kendisini uygulama noktasının ortasında buldu.
Burada uygulama yapan ekiplerce yakalanan Huzeyfe T., bu sefer iş yerinden evine gittiğini söyledi.
Şüphelinin üzerinde ve bisikletinde yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gözaltına alınan Huzeyfe T.’ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 3 bin 150 TL cezai işlem uygulandı.