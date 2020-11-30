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    Bursa'da kısıtlamaya rağmen sokak ortasında kavga

    Kısıtlama saatlerinde sokakta olan iki grup arasında kavga çıktı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
    • DHA
    • 30.11.2020 - 07:39
    • Güncelleme : 30.11.2020 - 07:53
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    Bursa'da kısıtlamaya rağmen sokak ortasında kavga

    Bursa’nın Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi 337'nci Sokak’ta sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarıya çıkan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

    Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

    O ANLAR KAMERADA

    13 kişinin birbirine tekme ve yumruklarla saldırdığı kavga bir mahalleli tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

    Bursa'da kısıtlamaya rağmen sokak ortasında kavga İZLE

    POLİS TESPİT ETMEYE ÇALIŞIYOR

    Bir süre kavga eden kişiler, daha sonra dağıldı. Polis, kavga eden kişileri tespit etmek için çalışma başlattı.

    Kavganın yol verme meselesi yüzünden çıktığı öne sürüldü.

    Bursa da kısıtlamaya rağmen sokak ortasında kavga #1

    Bursa da kısıtlamaya rağmen sokak ortasında kavga #2

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