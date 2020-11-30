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- Bursa'da kısıtlamaya rağmen sokak ortasında kavga
Bursa'da kısıtlamaya rağmen sokak ortasında kavga
Kısıtlama saatlerinde sokakta olan iki grup arasında kavga çıktı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
- DHA
- 30.11.2020 - 07:39
- Güncelleme : 30.11.2020 - 07:53
Bursa’nın Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi 337'nci Sokak’ta sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarıya çıkan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
O ANLAR KAMERADA
13 kişinin birbirine tekme ve yumruklarla saldırdığı kavga bir mahalleli tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
Bursa'da kısıtlamaya rağmen sokak ortasında kavga İZLE
POLİS TESPİT ETMEYE ÇALIŞIYOR
Bir süre kavga eden kişiler, daha sonra dağıldı. Polis, kavga eden kişileri tespit etmek için çalışma başlattı.
Kavganın yol verme meselesi yüzünden çıktığı öne sürüldü.