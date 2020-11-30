Kısıtlama saatlerinde sokakta olan iki grup arasında kavga çıktı. O anlar ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi 337'nci Sokak’ta sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen dışarıya çıkan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

O ANLAR KAMERADA

13 kişinin birbirine tekme ve yumruklarla saldırdığı kavga bir mahalleli tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Bursa'da kısıtlamaya rağmen sokak ortasında kavga İZLE

POLİS TESPİT ETMEYE ÇALIŞIYOR

Bir süre kavga eden kişiler, daha sonra dağıldı. Polis, kavga eden kişileri tespit etmek için çalışma başlattı.

Kavganın yol verme meselesi yüzünden çıktığı öne sürüldü.