Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 20 yaşındaki boksör, DHA muhabirinin burnunu kırdı. Baygınlık geçiren muhabir hastaneye kaldırılırken, saldırganlar ise gözaltına alındı.

Bursa’nın Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi Kibar Sokak’ta devriye görevi yapan mahalle bekçileri, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 3 gençle karşılaştı.

Kimlik kontrolü yapan mahalle bekçileri, Süleyman Satılmış (20), Muhammet Ö. (18) ve O.Ç.'ye (17), kısıtlamayı ihlalden ceza kesilmesi için polis ekiplerinden yardım istedi.

DHA muhabirleri Mehmet İnan ve İsmail Hakkı Seymen de olayı haberleştirmek için bölgeye gitti.

MUHABİRLERE SALDIRDI

Bu sırada taşkınlık yapıp, bekçilere mukavemet gösteren gençler, kendilerini görüntüleyen muhabirlere saldırdı.

Grup, çekim yapan Seymen’in elinde bulunan ışığa vurarak yere düşürdü. Boksör olduğu belirtilen gençlerden Süleyman Satılmış ise İnan’ın yüzüne yumruk attı.

Bursa’da kısıtlamayı ihlal eden boksör, gazetecinin burnunu kırdı ViDEO





“BEN BOKSÖRÜM”

Aldığı yumruk darbesiyle İnan yere yığılıp, baygınlık geçirirken bekçilerin müdahale ettiği Süleyman Satılmış, muhabirlere dönerek, “Ben boksörüm.” diye bağırdı.

Muhabirlere küfür ve hakaret eden saldırganlar, bekçiler tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

YUMRUK ATILAN MUHABİR BAYILDI

İhbar üzerine olay yerine takviye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İnan’a ilk müdahaleyi polis ekipleri ve muhabir arkadaşı İsmail Hakkı Seymen yaptı. İnan, gelen ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan Mehmet İnan'ın burnunun kırıldığı tespit edildi.

YUMRUĞU ATAN ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Saldırganlar gözaltına alınarak, Merinos Polis Merkezi’ne götürüldü.

Saldırganlara, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 186'şar liradan toplam 9 bin 558 TL para cezası uygulandı.

Muhammet Ö. ve O.Ç. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakılırken, Süleyman Satılmış’ın adliyeye sevk edildi.

"ÖZÜR DİLERİM, PİŞMANIM"

Mehmet İnan ile birlikte saldırıya maruz kalan DHA muhabiri İsmail Hakkı Seymen'in, adliyeye sevk sırasında "Bize neden saldırdın?" sorusuna Satılmış, "Özür dilerim, pişmanım." diye cevap verdi.

BOKS FEDERASYONU'NDAN AÇIKLAMA

Türkiye Boks Federasyonu, yazılı bir açıklama yaparak, saldırgan boksör ile ilgili adli süreci takip edeceklerini ve sürece göre iş ve işlemlerin yapılacağını bildirdi.

Federasyondan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"03 Aralık 2020 tarihinde basında yer alan Süleyman Satılmış'ın olumsuz haberini üzüntüyle duymuş bulunmaktayız. Görevi başında şiddet gören basın mensubu Mehmet İnan'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bu tür olayların tekrar yaşanmamasını temenni ederiz. Bu şahıs boksör olduğunu söylüyor, ancak federasyonumuzun herhangi bir faaliyetine katılmamış, tanımadığımız ve bilmediğimiz biridir. Şahsın bağlı bulunduğu kulüple yapılan görüşme sonucu, şahsın kulüple ilişiğinin kesilmesi için işlemlerin hemen başlatıldığı öğrenilmiştir. Yaşanan bu olaydan Türkiye Boks Federasyonu olarak üzüntü duyduğumuzu, bu şahsın yaptığı yanlışın camiamıza mal edilmemesi gerektiğini belirtir, adli sürecin federasyonumuzca takip edileceğini ve sürece göre iş ve işlemlerin yapılacağını kamuoyuna saygıyla duyururuz."