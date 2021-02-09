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- Bursa'da kısıtlamayı ihlal eden şahıs, kovalamaca sonucu yakalandı
Bursa'da kısıtlamayı ihlal eden şahıs, kovalamaca sonucu yakalandı
Cezaevinden denetimli serbestlik ile çıkan şahıs, polislerden kaçtı. Ekipler, zanlıyı evin çatısında buldu.
- AA
- 09.02.2021 - 09:20
- Güncelleme : 09.02.2021 - 09:23
Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden şahıs, polisleri peşine taktı.
Osmangazi ilçesi 2. Cenk Sokak'ta devriye gezen polis ekipleri, şüphelendikleri bir şahsı durdurmak istedi.
YARIM SAATLİK KOVALAMACA
"Dur" ihtarına uymayıp kaçan zanlı, yaklaşık yarım saatlik kovalamacanın ardından 2. Sakalar Sokak'ta bir evin çatısında gizlenmiş halde bulundu.
Sercan K. (23) isimli şüphelinin denetimli serbestlik ile cezaevinden çıktığı öğrenilirken şahıs, gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
PARA CEZASI
Şahsa, koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği ve maske takmadığı gerekçesiyle para cezası uygulandı.
Bursa'da kısıtlamayı ihlal eden şahıs kovalamaca sonucu yakalandı ViDEO