Sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen iş yerinde toplanarak eğlence düzenleyen 11 kişi, sosyal medyadan canlı yayın yapınca polis ekiplerince yakalandı.

Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Ahmet Hamdi Tanpınar Caddesi'ndeki iş hanında ofisi bulunan V.E., sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen 10 arkadaşıyla bir araya gelerek eğlence düzenledi.

Bağlama çalıp, türkü söyleyerek alkol alan 11 kişi, sosyal medyadan da canlı yayın yaptı.

CANLI YAYINDA POLİSE YAKALANDILAR

Yayını izleyen polis ekipleri, V.E.’nin ofisinin adresini belirleyip, baskın düzenledi. İçeride bulunan 11 kişiye, koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 34 bin 650 lira ceza uygulandı.

Bursa'da kısıtlamayı ihlal edip, eğlence düzenlediler VİDEO