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    Bursa’da kısıtlamayı ihlal etti, polis ceza yazarken uyudu

    Sokağa çıkma kısıtlamasında uyuşturucu madde alıp, otomobili ile yola çıkan sürücü, polis ekiplerince yakalandı. 3 bin 150 TL ceza uygulanan sürücünün polisler işlemlerini yaparken uyuduğu gözlendi.
    • DHA
    • 12.12.2020 - 12:51
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    Bursa’da kısıtlamayı ihlal etti, polis ceza yazarken uyudu

    Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kent genelinde uygulama noktaları oluşturdu.

    Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi Duaçınarı mevkisinde kurulan kontrol noktasında, 29 yaşındaki Fatih Z.’nin kullandığı 06 BFN 115 plakalı otomobil durduruldu.

    Yapılan kontrolde Fatih Z.’nin izin belgesi olmadığı tespit edildi.

    Sürücünün hareketlerinden şüphelenen ekipler, Fatih Z.’nin üzerinde arama yaptı.

    Bursa'da kısıtlamayı ihlal etti, polis ceza yazarken uyudu İZLE

    3 BİN 150 BİN TL CEZA KESİLDİ

    Sürücünün montunun cebinde, sakız kutusu içinde uyuşturucu bulundu. Ayakta durmakta güçlük çeken Fatih Z.'ye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için 3 bin 150 TL ceza uygulandı.

    Fatih Z. ise işlemleri sürdüğü sırada otomobilin arka koltuğuna geçerek, uyudu.

    O anlar ise kameralar tarafından kaydedildi. Polis ekiplerince uyandırılan Fatih Z., ‘uyuşturucu madde bulundurmak’ suçundan gözaltına alındı.

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