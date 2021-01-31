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    Bursa'da kısıtlamayı unutup, yangını izlediler

    Bir binanın bodrum katında yanan araçtan çıkan dumanları izlemek isteyen mahalleli, kısıtlama ve sosyal mesafeyi hiçe saydı.
    • İHA
    • 31.01.2021 - 18:03
    • Güncelleme : 31.01.2021 - 18:04
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    Bursa'da kısıtlamayı unutup, yangını izlediler

    Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Doğanbey Mahallesi'ndeki 23 katlı binanın bodrum katında bulunan araçta, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

    İhbar üzerine olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yanan araca müdahale etti.

    KISITLAMAYI UNUTAN MAHALLELİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

    Binanın bodrum katından duman çıktığını gören mahalleli ise çıkan dumanları izlemek için sokağa çıkarak yoğun kalabalık oluşturdu.

    POLİS UYARI ANONSU YAPTI

    Vatandaşların kısıtlamayı ihlal edip sosyal mesafe kurallarına uymadığını gören polis ekipleri, vatandaşları gerek sözlü gerekse araçtan anons yaparak uzun süre uyardı.

    Yangın itfaiye ekiplerinin başarılı çalışmasıyla kısa sürede söndürülürken, meraklı mahalleli ise evlerinin yolunu tuttu.

    Bursa'da kısıtlamayı unutup, yangını izlediler VİDEO

    Bursa da kısıtlamayı unutup, yangını izlediler #1

    Bursa da kısıtlamayı unutup, yangını izlediler #2

    Bursa da kısıtlamayı unutup, yangını izlediler #3

    Bursa da kısıtlamayı unutup, yangını izlediler #4

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