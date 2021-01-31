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Bursa'da kısıtlamayı unutup, yangını izlediler
Bir binanın bodrum katında yanan araçtan çıkan dumanları izlemek isteyen mahalleli, kısıtlama ve sosyal mesafeyi hiçe saydı.
- İHA
- 31.01.2021 - 18:03
- Güncelleme : 31.01.2021 - 18:04
Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Doğanbey Mahallesi'ndeki 23 katlı binanın bodrum katında bulunan araçta, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yanan araca müdahale etti.
KISITLAMAYI UNUTAN MAHALLELİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ
Binanın bodrum katından duman çıktığını gören mahalleli ise çıkan dumanları izlemek için sokağa çıkarak yoğun kalabalık oluşturdu.
POLİS UYARI ANONSU YAPTI
Vatandaşların kısıtlamayı ihlal edip sosyal mesafe kurallarına uymadığını gören polis ekipleri, vatandaşları gerek sözlü gerekse araçtan anons yaparak uzun süre uyardı.
Yangın itfaiye ekiplerinin başarılı çalışmasıyla kısa sürede söndürülürken, meraklı mahalleli ise evlerinin yolunu tuttu.
Bursa'da kısıtlamayı unutup, yangını izlediler VİDEO