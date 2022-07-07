Bursa’da kıskançlık krizi: Eşini rehin aldı, iş yerini kundakladı

Kıskançlık krizine girip dini nikahlı olduğu kadını ve 2 çocuğunu rehin alan Mehmet T., serbest bırakıldı. Mehmet T., 1 gün sonra kadının iş yerini benzin döküp yaktı.

Bursa’da ikamet eden Mehmet T., iddiaya göre kıskançlık krizine girince pazartesi günü akşam saatlerinde, Çekirge Mahallesi’nde ikamet eden dini nikahlı olduğu Gülistan K.’yi (31), biri 8 diğeri 6 yaşında olan 2 kızını bıçakla rehin aldı.

Komşuların ihbarı üzerine, Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Osmangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Amirliği’ne bağlı ekipler harekete geçti.

Mehmet T., düzenlenen operasyon ile etkisiz hale getirildi. Adli makamlara evrakları ikmalen gönderilen zanlı serbest bırakıldı.

1 gün sonrası için plan yaptı

İHA’nın haberine göre; olayın üzerinden 1 gün geçtikten sonra Mehmet T. yeni planını uygulamaya koydu.

Sabah saat 08.30 sıralarında bir benzinlikten bidonla yakıt alan Mehmet T. Gülistan K.'nin Altıparmak Mahallesi Arap Şükrü Sokağı’nda bulunan 3 katlı masaj terapi salonuna gitti.

Her katı, benzin döküp ateşe verdi

Mehmet T. kendisinde bulunan anahtarla içeriye girip her kata benzin döktü ve iş yerini ateşe verdi.

Mehmet T. olay yerinden kaçarken, iş yeri alevlere teslim oldu.

Kundaklama suçundan, cezaevine gönderildi

Demirtaş Mahalllesi'ndeki baldızında kalan iki kızını alarak Zafer Mahallesi'ndeki kendi annesinin evine getiren Mehmet T., bir kez daha gözaltına alındı.

Kundaklama suçundan adliyeye sevk edilen Mehmet T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Benzin alma anları kamerada

Zanlının iş yerini ateşe vermeden önce bir benzin istasyonuna taksi ile gelerek buradan bidonla benzin aldığı, daha sonra aynı taksiye benzin dolu bidonla binip istasyondan ayrıldığı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Öte yandan şüphelinin iş yerini ateşe verdikten sonra büyük bir soğukkanlılıkla yürüyerek olay yerinden uzaklaştığı görüldü.

Bidonla benzin veren istasyon hakkında adli işlem başlatıldı

Olayla ilgili tahkikat başlatan polis ekiplerinin yasak olmasına rağmen bidonla benzin veren akaryakıt istasyonu hakkında da işlem başlattıkları öğrenildi.