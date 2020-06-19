Bursa’da kıskandığı sevgilisini pompalı tüfekle vurdu

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Kıskançlık krizine giren bir kişi, sevgilisiyle tartıştığı sırada pompalı tüfeğini çıkararak sevgisini vurdu.

Nilüfer ilçesinin Ataevler Mahallesi'nde, sabah saatlerinde meydana gelen olayda, kısa bir süre önce ayrılmış olan Feride S. ve A.G. tartışmaya başladılar.

Çıkan tartışma kavgaya dönüştü, aracındaki pompalı tüfekle Feride S.’ye ateş eden A.G. eski kız arkadaşını bacağından ve göğsünden yaraladı.

POMPALI TÜFEKLE ATEŞ ETTİ

Sabah 07.00 sıralarında Feride S.'yi evinin otoparkına çağıran A.G., aracına bindirdi. Otomobilde bir süre konuşan A.G. ve Feride S. tartışmaya başladı.

Sözlü tartışma büyüyerek kavgaya dönüşürken A.G., otomobilinde bulundurduğu pompalı tüfekle sevgilisinin üzerine ateş etti.

BACAĞINDAN VE GÖĞSÜNDEN YARALANDI

Feride S. tüfekten çıkan saçmalarla sağ bacağından ve göğsünden yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri Feride S’yi yaralandığı yerden 200 metre ilerisinde bulurken, sevgilisi ise aracıyla olay yerinden uzaklaştı.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Sağlık ekipleri de ilk müdahalenin ardından genç kadını, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastahanesi'ne kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Feride S.’nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, olay yerinden kaçan A.G’yi yakalamak için çalışma başlattı. Meydana gelen olayla ilgili soruşturma başlatıldı.