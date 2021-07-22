Bursa'da kitli kaldığı evden çıkmaya çalışan kız düşüp öldü

Ağabeyinin kapısını kilitleyip çıktığı evden çıkmak için balkondan alt kata inmeye çalışan 15 yaşındaki Dilek Yıldız, betona çakılarak hayatını kaybetti.

Geçen hafta pazar günü saat 12.00 sıralarında Bursa'nın Yıldırım İlçesi Şükraniye Mahallesi'nde aile apartmanının 3’üncü katında babaannesiyle kalan Dilek Yıldız, ağabeyinin kilitleyip çıktığı kapıdan çıkamadı.

15 yaşındaki Dilek Yıldız, iple bir alt katın balkonuna inmek istedi.

Yıldız’ın balkon demirine bağladığı ip, inerken koptu. Beton zemine düşen Yıldız, yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dilek Yıldız, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Yıldız, dün, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Bursa Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alınan Dilek Yıldız’ın cenazesi, Hasköy Mezarlığı’nda toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

























