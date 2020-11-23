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    Bursa'da 'kız arkadaşımla geziyorum' dediği araçtan uyuşturucu çıktı

    Sokağa çıkma yasağının olduğu saatte ekiplerin dikkatini çeken bir şüpheli, kız arkadaşıyla gezdiğini iddia ederek uygulama noktasını geçmeye çalıştı. Şüphelinin aracından uyuşturucu çıktı.
    • DHA
    • 23.11.2020 - 13:46
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    Bursa'da 'kız arkadaşımla geziyorum' dediği araçtan uyuşturucu çıktı

    İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde Bursa’nın Yıldırım ilçesindeki kontrol noktasında polis, Davut Ç.'nin kullandığı otomobili durdurdu.

    Kimlik kontrolü yapan ekipler, Davut Ç.’nin daha önce uyuşturucu ticaretinden suç kaydı olduğunu belirledi.

    METAMFETAMİN BULUNDU

    Kız arkadaşıyla birlikte gezdiğini söyleyen Davut Ç.’ye ekipler yasağı hatırlatıp, aracını aradı. Davut Ç.’nin otomobilinde yapılan aramada bir miktar metamfetamin ele geçirildi.

    GÖZALTINA ALINDILAR

    Polis, Davut Ç. ve yanındaki arkadaşı Pınar Ç.’ye sokağa çıkma yasağını ihlalden 3 bin 150’şer lira para cezası kesti. Davut Ç. ve arkadaşı Pınar Ç., Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro amirliği ekiplerince gözaltına alınırken, şüphelinin otomobili ise detaylı arama yapılmak üzere çekiciyle trafik otoparkına çekildi.

    PARA CEZASI UYGULANDI

    Şüpheliye aynı zamanda otomobilinin farlarının yanmaması nedeniyle de trafik ekiplerince 244 lira cezai işlem uygulandı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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    Bursa da kız arkadaşımla geziyorum dediği araçtan uyuşturucu çıktı #8

    Bursa da kız arkadaşımla geziyorum dediği araçtan uyuşturucu çıktı #9

    Bursa da kız arkadaşımla geziyorum dediği araçtan uyuşturucu çıktı #10

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