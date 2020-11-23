Haberler

3. Sayfa Haberleri

Bursa'da 'kız arkadaşımla geziyorum' dediği araçtan uyuşturucu çıktı

Bursa'da 'kız arkadaşımla geziyorum' dediği araçtan uyuşturucu çıktı

Sokağa çıkma yasağının olduğu saatte ekiplerin dikkatini çeken bir şüpheli, kız arkadaşıyla gezdiğini iddia ederek uygulama noktasını geçmeye çalıştı. Şüphelinin aracından uyuşturucu çıktı.