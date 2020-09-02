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Bursa'da, kız arkadaşına eli dokunan adamı öldürdü
- DHA
- 02.09.2020 - 13:51
- Güncelleme : 02.09.2020 - 13:51
Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Ahmet Hamdi Tanpınar Caddesi üzerinde, Cüneyt A. (16) ile kız arkadaşı dolmuşa bindi.
Yolculardan Mehmet Yavaş'ın (58) eli ise Cüneyt A.’nın kız arkadaşına dokundu.
TARTIŞMA ÇIKTI
Adı öğrenilemeyen genç kızın tepki göstermesi üzerine, Cüneyt A. ve Mehmet Yavaş arasında tartışma çıktı. İkili dolmuştan inerek, tartışmaya devam etti.
Tartışmaya, Cüneyt A.’nın arkadaşı Cesur A. (18) da dahil oldu.
Bursa'da, kız arkadaşına eli dokunan adamı öldürdü +18 VİDEO
TABANCANIN KABZASIYLA DARBETTİ
İkili Mehmet Yavaş'ı darbederken, çevredekiler kavgayı ayırdı. 2 taraf farklı yönlere doğru yürümeye başladı.
Ancak Cüneyt A., kısa süre sonra geri dönüp, peşinden koştuğu Mehmet Yavaş'ın başına üzerinde taşıdığı kurusıkı tabancanın kabzasıyla vurmaya başladı. Tekme ve yumrukta attığı Yavaş, yere yığıldı.
YAŞAMINI YİTİRDİ
İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ve beyin kanaması geçirdiği anlaşılan Mehmet Yavaş, hayatını kaybetti.
SALDIRGAN TUTUKLANDI
Olayın ardından Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Şube ekipleri harekete geçti. Ekipler, Cüneyt A. ve kız arkadaşı ile Cesur A.'yı Osmangazi ilçesinde yakaladı.
Gözaltına alınan Cüneyt A., sevk edildiği adliyede tutuklandı. Cesur A. (18) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan, Cüneyt A.’nın Mehmet Yavaş’ı tabanca ile darbettiği o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.