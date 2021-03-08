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- Bursa'da kız arkadaşını darbeden şahıs kamerada
Bursa'da kız arkadaşını darbeden şahıs kamerada
Aracından indirdiği sevgilisini yol ortasında darbeden saldırgan hakkında uzaklaştırma kararı verildi.
- İHA
- 08.03.2021 - 21:34
- Güncelleme : 08.03.2021 - 22:16
Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı Millet Mahallesi Şehit Dursun Acar Caddesi üzerinde, otomobil ile seyir halinde olan çift arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi üzerine sürücü, cadde ortasında aracı durdurup kız arkadaşını araçtan indirdi.
KIZ ARKADAŞINI YOL ORTASINDA DARBETTİ
Şahıs genç kızı dövmeye başlarken, olaya çevredeki esnaf müdahale etti. Çift daha sonra otomobile binip, olay yerinden ayrıldı.
UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLDİ
Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Genç kızın şikayeti üzerine ifadesi alınan şüpheli için uzaklaştırma kararı verildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Bursa'da kız arkadaşını darbeden şahıs kamerada VİDEO