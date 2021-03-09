Bursa'da kız arkadaşını saçından tutup sürükleyen şahıs adliyede

8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kız arkadaşı A.Ş.’yi sokak ortasında saçından tutarak yerde sürükleyip döven A.D. ile kardeşi S.D., adliyeye sevk edildi.

Dün saat 14.00 sıralarında, Bursa'nın Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi’nde seyir halinde olan otomobilde A.Ş. ile erkek arkadaşı A.D. arasında tartışma çıktı.

A.Ş., araçtan inerek uzaklaşmak istedi. A.D. de bir kadın ile araçtan inerek A.Ş.'nin yanına geldi.

İkili arasındaki kaldırımda devam eden tartışma sırasında A.D., genç kadını saçından tutup yerde sürükleyerek, dövmeye başladı.

BİR KADIN KENDİSİNİ SİPER ETTİ

Olay yerinden çocuklarıyla geçen bir kadın ise dayak olayına müdahale etti. Kimliği öğrenilemeyen kadın, A.Ş.'ye kendisini siper ederek, şiddete engel olmaya çalıştı.

Çevredeki vatandaşların da müdahale ettiği dayak olayı, çevredeki bir vatandaş tarafından kamerayla kaydedildi. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası da yaşanılanları saniye saniye kaydetti.

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SORGUSU SÜRÜYOR

Görüntünün ortaya çıkması üzerine çalışma başlatan Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, A.D. ile erkek kardeşi S.D.'yi yakalayarak, gözaltına aldı. A.Ş.'nin şikayetçi olduğu A.D. ve S.D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılık sorgusu devam ediyor.



































