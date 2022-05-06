- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Bursa'da kız çocuğu denize düştü
Bursa'da kız çocuğu denize düştü
- 06.05.2022 - 13:50
- Güncelleme : 06.05.2022 - 14:31
İstanbul'dan Bursa'ya gelen feribot, Mudanya ilçesindeki Güzelyalı İskelesi’ne yanaştı.
Bu sırada yolculardan birinin 8 yaşındaki çocuğu feribottan inip, iskelede gezinmeye başladı.
Bir anda düştü
Kız çocuğu, boşluğu fark etmeyerek bir anda denize düştü.
Küçük kızın çırpındığını gören vatandaşlar önce can simidi attı, ardından iskelede görevli personelden yardım istedi.
Personel denize atladı
Personellerden biri denize atlayarak, küçük çocuğu suyun yüzeyinde tuttu.
Yardıma gelen diğer personellerle birlikte düştüğü yerden kurtarılan 8 yaşındaki kız çocuğu kurtarıldı.
Feribottan inip iskelede dolaşırken denize düşen çocuğu görevli personel kurtardı VİDEO
Ayakta tedavi oldu
Feribota çıkarılarak ilk yardımı yapılan küçük çocuk için 112 Acil Çağrı Merkezi’nden sağlık ekibi talep edildi.
Çocuk ayakta yapılan kontrollerinin ardından ailesine teslim edildi.