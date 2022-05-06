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    Bursa'da kız çocuğu denize düştü

    İskeleye yanaşan feribottan inip dolaşırken denize düşen kız çocuğunu, görevli personel suya atlayarak kurtardı. O anlar cep telefonuyla anbean kaydedildi.
    • 06.05.2022 - 13:50
    • Güncelleme : 06.05.2022 - 14:31
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    Bursa'da kız çocuğu denize düştü

    İstanbul'dan Bursa'ya gelen feribot, Mudanya ilçesindeki Güzelyalı İskelesi’ne yanaştı.

    Bu sırada yolculardan birinin 8 yaşındaki çocuğu feribottan inip, iskelede gezinmeye başladı.

    Bir anda düştü

    Kız çocuğu, boşluğu fark etmeyerek bir anda denize düştü.

    Küçük kızın çırpındığını gören vatandaşlar önce can simidi attı, ardından iskelede görevli personelden yardım istedi.

    Personel denize atladı

    Personellerden biri denize atlayarak, küçük çocuğu suyun yüzeyinde tuttu.

    Yardıma gelen diğer personellerle birlikte düştüğü yerden kurtarılan 8 yaşındaki kız çocuğu kurtarıldı.

    Feribottan inip iskelede dolaşırken denize düşen çocuğu görevli personel kurtardı VİDEO

    Ayakta tedavi oldu

    Feribota çıkarılarak ilk yardımı yapılan küçük çocuk için 112 Acil Çağrı Merkezi’nden sağlık ekibi talep edildi.

    Çocuk ayakta yapılan kontrollerinin ardından ailesine teslim edildi.

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