Cadde ortasında sevgilisine mesaj atan kız ile kavgaya tutuşan kız kameraya yansıdı. Çevredekiler, genç kızları ayırmakta güçlük çekti.

Bursa merkez Osmangazi ilçesi Kent Meydanı AVM önündeki cadde üzerinde görenleri hayrete düşüren bir manzara ortaya çıktı.

Geçtiğimiz gün gece saatlerinde H.E. ve E.C. karşı karşıya geldi. H.E., sevgilisine sosyal medyadan yazdığı için E.C. ile tartışmaya başladı.

Birbirine hakaret eden kızlar sinirlerine hakim olamayarak cadde üzerinde tartışmaya devam etti.

TEKMELR YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Saç saça, baş başa giren kızların kavgasında tekme ve yumruklar havada uçuştu. Kızlar birbirlerinin saçını çekerek kavgaya devam ederken, arkadaşları genç kızları ayırmakta güçlük çekti.

Bursa'da kızların, cadde ortasında mesaj kavgası VİDEO







CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI

Sokaktan geçen vatandaşlar ayırmak istese de başarılı olamadı. Kızlar bir süre sonra ayrılarak olay yerinden ayrılırken, yaşanan olaydan geriye ise cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler kaldı.



