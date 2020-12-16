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    Bursa'da kızların erkek kavgası kamerada

    Erkek yüzünden parkta tekme tokat birbirini döven kızlar, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 16.12.2020 - 10:43
    • Güncelleme : 16.12.2020 - 11:44
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    Bursa'da kızların erkek kavgası kamerada

    Bursa'nın Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde iki kız grubu, bir parkta buluştu.

    İddiaya göre iki grup arasında 'erkek arkadaş' nedeniyle tartışma çıktı.

    KAVGA ANI KAMERADA

    Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüşürken, saç saça baş başa giren kızların kavgası kameraya yansıdı.

    Bursa'da kızların erkek kavgası kamerada VİDEO

    POLİS SEVK EDİLDİ

    Kızların sosyal mesafeye dikkat etmedikleri gibi maske takmadıkları da görüldü.

    İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

    Bursa da kızların erkek kavgası kamerada #1

    Bursa da kızların erkek kavgası kamerada #2

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