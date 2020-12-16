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- Bursa'da kızların erkek kavgası kamerada
Bursa'da kızların erkek kavgası kamerada
Erkek yüzünden parkta tekme tokat birbirini döven kızlar, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
- İHA
- 16.12.2020 - 10:43
- Güncelleme : 16.12.2020 - 11:44
Bursa'nın Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde iki kız grubu, bir parkta buluştu.
İddiaya göre iki grup arasında 'erkek arkadaş' nedeniyle tartışma çıktı.
KAVGA ANI KAMERADA
Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüşürken, saç saça baş başa giren kızların kavgası kameraya yansıdı.
Bursa'da kızların erkek kavgası kamerada VİDEO
POLİS SEVK EDİLDİ
Kızların sosyal mesafeye dikkat etmedikleri gibi maske takmadıkları da görüldü.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.