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    Bursa’da kızların sevgili kavgası

    Bursa'da bir kız, erkek arkadaşına mesaj atan kızı tekme tokat dövdü.
    • İHA
    • 06.01.2021 - 10:43
    • Güncelleme : 06.01.2021 - 10:55
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    Bursa’da kızların sevgili kavgası

    Bursa'nın Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı mahallesi Teoman Özalp Parkı'nda yaşanan olayda, erkek arkadaşına atılan mesaj sonucu sinir krizi genç kız, yanına iki arkadaşını da alarak mesaj atan kızı parkta tek yakaladı.

    KAVGA ETTİLER

    İkili arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Aldığı darbeler sonucu yere düşen kızı, diğer gençler kurtardı.

    O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Bursa'da kızların kavgası VİDEO

    Bursa’da kızların sevgili kavgası #1

    Bursa’da kızların sevgili kavgası #2

    Bursa’da kızların sevgili kavgası #3

    Bursa’da kızların sevgili kavgası #4

    Bursa’da kızların sevgili kavgası #5

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