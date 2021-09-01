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    Bursa'da 'koca' dehşeti: Bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

    Uzaklaştırma kararı bulunan Necati Gürcan, kızının yanında kalbinden bıçakladığı eşi Ebru Gürcan'ın ölümüne sebep oldu. Saldırgan, gözaltına alındı.
    • DHA
    • 01.09.2021 - 12:34
    • Güncelleme : 01.09.2021 - 12:45
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    Bursa'da 'koca' dehşeti: Bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

    Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Bahar Mahallesi'nde yaşayan 1 çocuk annesi Ebru Gürcan, geçimsizlik yaşadığı eşi Necati Gürcan hakkında mahkeme kararıyla uzaklaştırma kararı aldırdı.

    Necati Gürcan, kararı ihlal ederek dün akşam saatlerinde eşinin evini bastı.

    Çift., 14 yaşındaki kızları D.G.'nin yanında tartışmaya başladı.

    KIZININ ÖNÜNDE KARISINI BIÇAKLADI

    Necati Gürcan tartışmanın büyümesi ile mutfaktan aldığı bıçağı eşinin kalbine sapladı. Ebru Gürcan kanlar içinde kalırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Annesini kanlar içinde gören D.G. çığlık atarak komşulardan yardım istedi.

    HASTANEDE HAYATINI KAYBETİ

    Hastaneye kaldırılan Ebru Gürcan, sabaha doğru yaşamını yitirdi.

    Bursa da koca dehşeti: Bıçaklanan kadın hayatını kaybetti #1

    CANİ KOCA GÖZALTINDA

    Evinin yakınlarından gözaltına alınan Necati Gürcan emniyetteki ifadesinin ardından adliye sevk edildi.

    Bursa'da 'koca' dehşeti: Bıçaklanan kadın hayatını kaybetti VİDEO

    "CİNLER YÜZÜNDEN ÖLDÜRDÜM"

    Gürcan, adliye çıkışı gazetecilerin 'Neden öldürdün?' sorusuna "Cinler yüzünden öldürdüm. Çok pişmanım." cevabını verdi.

    Bursa da koca dehşeti: Bıçaklanan kadın hayatını kaybetti #2

    Bursa da koca dehşeti: Bıçaklanan kadın hayatını kaybetti #3

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