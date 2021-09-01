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- Bursa'da 'koca' dehşeti: Bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
Bursa'da 'koca' dehşeti: Bıçaklanan kadın hayatını kaybetti
- DHA
- 01.09.2021 - 12:34
- Güncelleme : 01.09.2021 - 12:45
Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Bahar Mahallesi'nde yaşayan 1 çocuk annesi Ebru Gürcan, geçimsizlik yaşadığı eşi Necati Gürcan hakkında mahkeme kararıyla uzaklaştırma kararı aldırdı.
Necati Gürcan, kararı ihlal ederek dün akşam saatlerinde eşinin evini bastı.
Çift., 14 yaşındaki kızları D.G.'nin yanında tartışmaya başladı.
KIZININ ÖNÜNDE KARISINI BIÇAKLADI
Necati Gürcan tartışmanın büyümesi ile mutfaktan aldığı bıçağı eşinin kalbine sapladı. Ebru Gürcan kanlar içinde kalırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Annesini kanlar içinde gören D.G. çığlık atarak komşulardan yardım istedi.
HASTANEDE HAYATINI KAYBETİ
Hastaneye kaldırılan Ebru Gürcan, sabaha doğru yaşamını yitirdi.
CANİ KOCA GÖZALTINDA
Evinin yakınlarından gözaltına alınan Necati Gürcan emniyetteki ifadesinin ardından adliye sevk edildi.
Bursa'da 'koca' dehşeti: Bıçaklanan kadın hayatını kaybetti VİDEO
"CİNLER YÜZÜNDEN ÖLDÜRDÜM"
Gürcan, adliye çıkışı gazetecilerin 'Neden öldürdün?' sorusuna "Cinler yüzünden öldürdüm. Çok pişmanım." cevabını verdi.