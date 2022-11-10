Petrol
93.78
1.22%
Euro
18.7854
0.86%
Dolar
18.5062
-0.44%
Altın
1.04
2.17%
Borsa
4467
0.00%
Bitcoin
330.065
1.87%
BTXN Coin
8.96
0.33%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Açık 14 C

    Bursa'da Kökünü Kurutma Operasyonu

    Uyuşturucu satıcılarına yönelik, Süleyman Soylu’nun koordinesinde düzenlenen 'Kökünü Kurutma Operasyonu'nda gözaltına alınan 99 şüpheliden 63'ü tutuklandı.
    • 10.11.2022 - 20:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da Kökünü Kurutma Operasyonu

    Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik olarak yürütülen soruşturma kapsamında; 7 Kasım Pazartesi günü Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 70 adrese eş zamanlı baskın yaptı.

    'Torbacı' olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen operasyona; 180 ekip, 10 özel harekat unsuru, 200 çevik kuvvet personeli olmak üzere 1730 personel katıldı.

    1 polis helikopteri ile 3 insansız hava aracının da havadan destek verdiği operasyonda, 15 narkotik köpeği de yer aldı.

    Süleyman Soylu operasyonu koordine etti

    Yıldırım ilçesi Anadolu ve Meydancık mahalleleriyle Gökdere bölgesindeki adreslere düzenlenen operasyonu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Merkezi’nden koordine etti.

    Bursa da Kökünü Kurutma Operasyonu #1

    110 şüpheliden 99'u yakalandı

    110 şüpheliye yönelik başlatılan operasyonda 99 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 215 gram esrar, 150 gram sentetik kannabinoid bonzai, 325 gram metamfetamin, 226 adet sentetik, 6 tabanca ile 2 av tüfeği ele geçirildi.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler savcılık sorgularının ardından ‘uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama’ suçundan tutuklanmaları talebiyle Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

    Bursa da Kökünü Kurutma Operasyonu #2

    63 kişi tutuklandı

    Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada, şüphelilerden 63’ünün tutuklanarak cezaevine gönderildiği kaydedildi.

    DHA'nın haberine göre; 33 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 3 şüphelinin sorgusu devam ediyor.

    Bursa da Kökünü Kurutma Operasyonu #3

    Bursa da Kökünü Kurutma Operasyonu #4

    Bursa da Kökünü Kurutma Operasyonu #5

    Bursa da Kökünü Kurutma Operasyonu #6

    Bursa da Kökünü Kurutma Operasyonu #7

    Bursa da Kökünü Kurutma Operasyonu #8

    Bursa da Kökünü Kurutma Operasyonu #9

    Bursa da Kökünü Kurutma Operasyonu #10


    Pınar Aydın'ın değişimi şaşırttı
    Magazin

    Pınar Aydın'ın değişimi şaşırttı

    Ankara elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 10 Kasım 2022 BAŞKENT elektrik kesintisi sorgula
    Yaşam

    Ankara elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler: 10 Kasım 2022 BAŞKENT elektrik kesintisi sorgula

    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!
    Advertorial

    Kripto camiası Aslı'nın bulduğu sistemi konuşuyor!

    Görüş Bildir