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    Bursa'da kolu makineye sıkışan tekstil işçisi yaralandı

    İnegöl ilçesinde tekstil fabrikasında kolunu makineye sıkıştıran işçi Ali Sert yaralandı.
    • DHA
    • 30.04.2021 - 02:06
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    Bursa'da kolu makineye sıkışan tekstil işçisi yaralandı

    Bursa'da, İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında çalışan Ali Sert (44), bir anlık dikkatsizlik sonucu makineye kolunu sıkıştırdı.

    Yaralanan işçinin feryatları üzerine müdahale eden arkadaşı hemen makineyi kapattı.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Ardındansökülen makineden kolu kurtarılan Sert, gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Sert tedavi altına alınırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Bursa da kolu makineye sıkışan tekstil işçisi yaralandı #1

    Bursa da kolu makineye sıkışan tekstil işçisi yaralandı #2

    Bursa da kolu makineye sıkışan tekstil işçisi yaralandı #3

    Bursa da kolu makineye sıkışan tekstil işçisi yaralandı #4

    Bursa da kolu makineye sıkışan tekstil işçisi yaralandı #5

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