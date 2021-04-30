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- Bursa'da kolu makineye sıkışan tekstil işçisi yaralandı
Bursa'da kolu makineye sıkışan tekstil işçisi yaralandı
İnegöl ilçesinde tekstil fabrikasında kolunu makineye sıkıştıran işçi Ali Sert yaralandı.
- DHA
- 30.04.2021 - 02:06
Bursa'da, İnegöl Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren tekstil fabrikasında çalışan Ali Sert (44), bir anlık dikkatsizlik sonucu makineye kolunu sıkıştırdı.
Yaralanan işçinin feryatları üzerine müdahale eden arkadaşı hemen makineyi kapattı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Ardındansökülen makineden kolu kurtarılan Sert, gelen sağlık ekibinin müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sert tedavi altına alınırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.