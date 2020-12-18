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    Bursa'da komşular arasında gürültü kavgası

    Baba ve oğulları gürültü nedeniyle tartıştıkları iki kardeşi bıçakla yaralarken, olaydan 2 gün sonra ise kardeşlerden birine otomobille çarptı.
    • DHA
    • 18.12.2020 - 09:48
    • Güncelleme : 18.12.2020 - 10:04
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    Bursa'da komşular arasında gürültü kavgası

    Bursa'nın Yıldırım ilçesine bağlı 1. Okul Caddesi’nde yaşayan Osman Nemutlu ve Yusuf Nemutlu kardeşler ile Murat Ç. ve oğlu Oğuzhan Ç. arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı.

    Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

    İKİ KARDEŞ BIÇAKLA YARALANDI

    Evden bıçak alan alan baba-oğul, iki kardeşe saldırdı. Yusuf Nemutlu ve Osman Nemutlu karnından bıçaklandı. Olay yerine ihbar üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    SERBEST KALDILAR

    Yaralılar, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılırken gözaltına alınan şüpheliler de çıkartıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Yaralılar Yusuf Nemutlu ve Osman Nemutlu, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

    Bursa da komşular arasında gürültü kavgası #1

    İKİ GÜN SONRA OTOMOBİLLE ÇARPTILAR

    Taraflar arasında yaşanan kavgadan 2 gün sonra otomobiliyle mahalleye giren Murat Ç.'nin bir diğer oğlu Mehmet Ç. (23) Yusuf Nemutlu’nun sokakta ayakta durduğunu görmesi üzerine çarptı.

    Bursa da komşular arasında gürültü kavgası #2

    O ANLAR KAMERADA

    Kazanın ardından olay yerine gelen polis ekipleri tarafından Murat Ç.’nin bir diğer oğlu Mehmet Ç. emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

    Öte yandan kavga ve kaza anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

    Bursa'da komşular arasında gürültü kavgası ViDEO

    Bursa da komşular arasında gürültü kavgası #3

    Bursa da komşular arasında gürültü kavgası #4

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