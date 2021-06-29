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    Bursa'da komşular arasındaki gürültü kavgası kanlı bitti: 1 ölü

    sokakta gürültü yaptıkları için ailesini ıslattığı gerekçesiyle tartıştığı Canan Kırmızı (48) tarafından bıçaklanan Kenan Ateş (48), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 29.06.2021 - 04:52
    • Güncelleme : 29.06.2021 - 05:05
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    Bursa'da komşular arasındaki gürültü kavgası kanlı bitti: 1 ölü

    Bursa'da merkez Osmangazi İlçesi Koğukçınar Mahallesi'nde, aralarında daha önceden husumet olduğu öğrenilen Canan Kırmızı, karşı komşusu Kenan Ateş'in ailesine, sokakta oturarak gürültü çıkardıkları gerekçesiyle su dökerek ıslattı.

    Bunun üzerine Ateş, Canan Kırmızı'yla tartışmaya başladı.

    BIÇAKLAYIP EVE KAÇTI

    Tartışmanın büyümesi üzerine evinden bıçak alarak sokağa inen Canan Kırmızı, Kenan Ateş'i vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak evine sığındı.

    İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Ateş'i özel bir hastaneye kaldırdı.

    HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

    Burada tedavi altına alınan Kenan Ateş, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

    Olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli Canan Kırmızı'yı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.

    Bursa da komşular arasındaki gürültü kavgası kanlı bitti: 1 ölü #1

    Bursa da komşular arasındaki gürültü kavgası kanlı bitti: 1 ölü #2

    Bursa da komşular arasındaki gürültü kavgası kanlı bitti: 1 ölü #3


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