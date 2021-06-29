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Bursa'da komşular arasındaki gürültü kavgası kanlı bitti: 1 ölü

Bursa'da komşular arasındaki gürültü kavgası kanlı bitti: 1 ölü

sokakta gürültü yaptıkları için ailesini ıslattığı gerekçesiyle tartıştığı Canan Kırmızı (48) tarafından bıçaklanan Kenan Ateş (48), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.