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- Bursa’da komşuların bıçaklı park yeri kavgası: 9 yaralı
Bursa’da komşuların bıçaklı park yeri kavgası: 9 yaralı
- DHA
- 01.07.2021 - 16:52
- Güncelleme : 01.07.2021 - 17:11
Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesi Mevlana Mahallesi 2'nci Bahçe Sokak'ta, komşular arasında park yeri nedeni ile kavga çıktı.
Emre A. ile Murat Ö. arasında başlayan tartışma, ailelerinin de dahil olmasıyla 30 kişinin karıştığı kavgaya dönüştü.
Tekme ve yumruklarla birbirine saldıran taraflar birbirine bıçak çekti.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
2 aileden 2'si ağır olmak üzere 9 kişi yaralandı.
Kavga anları anbean kameraya yansıdı.
İhbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Bursa’da komşuların bıçaklı park yeri kavgası: 9 yaralı VİDEO
POLİS TARAFLARI AYIRDI
Kavgaya müdahale eden polis, tarafları ayırdı.
Yaralılar, sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralılardan bıçaklanan İrfan A. ile Murat Ö.'nün sağlık durumları ciddiyetini koruduğu bildirildi.
11 KİŞİ HAKKINDA İŞLEM YAPILACAK
Yunus A., Mehmet A., Muhammet A., Alaattin A., Adem A., Necmettin A. ile Emre A.’nın hafif yaralı olduğu belirtildi.
Kavganın ardından 2 kişi gözaltına alındı. Yaralılarla birlikte toplam 11 kişi hakkında işlem yapılacağı bildirildi.