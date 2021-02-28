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    Bursa'da komşuların gürültü kavgasında kan aktı: 1 yaralı

    Gürültü yaptığı gerekçesiyle tartıştığı adamı bacağından bıçaklayan kadın, gözaltına alındı.
    • İHA
    • 28.02.2021 - 08:48
    • Güncelleme : 28.02.2021 - 09:07
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    Bursa'da komşuların gürültü kavgasında kan aktı: 1 yaralı

    Bursa’da yaşayan Gözde D.(29) aynı apartmanda oturduğu Şehmuz S., (24) arasında gürültü meselesi yüzünden tartışma çıktı.

    TARTIŞMA KANLI BİTTİ

    Tartışmanın büyümesiyle Gözde D., yanında bulunan bıçak ile Şehmuz S.’yi bacağından bıçakla yaraladı.

    Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Şehmuz S.’yi Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

    GÖZALTINA ALINDI

    Gözaltına alınan Gözde D., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Bursa'da komşuların gürültü kavgasında kan aktı: 1 yaralı ViDEO

    Bursa da komşuların gürültü kavgasında kan aktı: 1 yaralı #1

    Bursa da komşuların gürültü kavgasında kan aktı: 1 yaralı #2

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    Bursa da komşuların gürültü kavgasında kan aktı: 1 yaralı #4

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    Bursa da komşuların gürültü kavgasında kan aktı: 1 yaralı #6

    Bursa da komşuların gürültü kavgasında kan aktı: 1 yaralı #7

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