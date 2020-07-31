Bursa'da konteynerı ikinci kez çalan hırsız tutuklandı

Hırsızlık suçundan girdiği cezaevinden tahliye olan Mert Muhammet Şenel, aynı konteyneri ikinci kez çalınca yakalandı.

Bursa’da cezaevinden tahliye olan Mert Muhammet, kiraladığı vinç ile bir konteyner çaldı.

Çevrede arama yapan konteyner sahipleri ise kısa sürede konteyneri bulup, yerine getirdi.

İKİNCİ KEZ ÇALDI

Ancak konteyner, Şenel tarafından 3 gün sonra ikinci kez çalındı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, bölgedeki vinç firmalarını arayarak konteyneri hangi vincin taşıdığını tespit etti.

İkinci kez çalınan konteynerin yerini belirleyen ekipler, bölgede çalışma başlattı.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şenel, geçen çarşamba çaldığı konteynerin yanına geldiği sırada polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Şenel, tutuklandı.