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    Bursa'da kontrolden çıkan araç yamaca çarpıp 40 metre sürüklendi: 1 ölü

    Bursa’nın İnegöl ilçesinde yağışla kayganlaşan yolda meydana gelen kazada yol kenarındaki yamaca çarpan hafif ticari aracın sürücüsü hayatını kaybetti.
    • 09.10.2022 - 03:06
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    Bursa'da kontrolden çıkan araç yamaca çarpıp 40 metre sürüklendi: 1 ölü

    Bursa İnegöl’ün Gündüzlü Mahallesi mevkiinde Tahtaköprü mahallesinden İnegöl’e seyir halinde olan 27 yaşındaki sürücü Ahmet Güney yönetimindeki 16 KED 93 plakalı hafif ticari araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı.

    Yoldan çıkan araç, yol kenarında yamaca çarparak 40 metre sürüklendi. Kazayı gören sürücüler 112’ye haber verdi.

    Kurtarılamadı

    Olay yerine 112 ve Jandarma komutanlığı ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen sürücü, hayatını kaybetti.

    Sürücünün cenazesi savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı.

    İHA'nın haberine göre, jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Bursa da kontrolden çıkan araç yamaca çarpıp 40 metre sürüklendi: 1 ölü #1

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