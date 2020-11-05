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Bursa'da kontrolden çıkan araç yan yattı
Bursa’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yolun da yağışlı ve kaygan olması sebebiyle yan yattı. Kazada yaralanan kadın, Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı
- İHA
- 05.11.2020 - 11:18
- Güncelleme : 05.11.2020 - 11:29
Bursa'nın Nilüfer ilçesi İstanbul İzmir Otobanı Doğanköy Kavşağı Şehir Hastanesi girişinde gelen kazada, B.Ü. isimli sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle aracı yan yattı.
Aracın hava yastıkları açılırken sürücü, yaralı olarak kurtuldu. Yaralanan kadın, 500 metre ilerideki Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
KAVŞAĞA HIZLI GİRDİ
Görgü tanıkları kadının kavşağa hızlı girdiğini ifade ederken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de kazayla ilgili soruşturma başlattı.