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    Bursa'da kontrolden çıkan midibüs devrildi: 5 yaralı

    Hakimiyeti kaybederek direğe çarparak yan yatan midibüsün sürücüsü ve araçta bulunan 4 yolcu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 16.04.2021 - 14:10
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    Bursa'da kontrolden çıkan midibüs devrildi: 5 yaralı

    Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, Bursa-İzmir yolunun Uludağ Üniversitesi kavşağında seyreden yolcu midibüsü, kontrolden çıkıp, direğe çarparak devrildi.

    Kazada sürücü ve 4 yolcu, yaralandı.

    İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekibi, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.

    SAĞLIK DURUMLARI İYİ

    Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Midibüs, kaza sonrası çekiciyle yoldan kaldırıldı.


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