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- Bursa'da kontrolden çıkan midibüs devrildi: 5 yaralı
Bursa'da kontrolden çıkan midibüs devrildi: 5 yaralı
Hakimiyeti kaybederek direğe çarparak yan yatan midibüsün sürücüsü ve araçta bulunan 4 yolcu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
- DHA
- 16.04.2021 - 14:10
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, Bursa-İzmir yolunun Uludağ Üniversitesi kavşağında seyreden yolcu midibüsü, kontrolden çıkıp, direğe çarparak devrildi.
Kazada sürücü ve 4 yolcu, yaralandı.
İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekibi, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Midibüs, kaza sonrası çekiciyle yoldan kaldırıldı.