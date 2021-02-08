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    Bursa'da kontrolden çıkan otomobil, çalılık alana uçtu

    Ehliyetsiz sürücü, kontrolünü kaybettiği araçla kaza yaptı.
    • İHA
    • 08.02.2021 - 17:29
    • Güncelleme : 08.02.2021 - 17:37
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    Bursa'da kontrolden çıkan otomobil, çalılık alana uçtu

    Bursa'nın Yıldırım ilçesi Cumalıkızık yolunda, talihsiz bir kaza meydana geldi.

    16 NHV 11 plakalı otomobilin sürücüsü, kontrolünü kaybettiği araç ile çalılık alana uçtu.

    EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ KAZA YAPTI

    Kazada ters dönen otomobilden çevredeki sürücülerin yardımıyla çıkarılan sürücü, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Sürücünün ehliyetinin olmadığı öğrenilirken, kazada hasar gören araç çekiciyle kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

    Bursa'da kontrolden çıkan otomobil çalılık alana uçtu ViDEO

    Bursa da kontrolden çıkan otomobil, çalılık alana uçtu #1

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