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- Bursa’da kontrolden çıkan otomobil takla atıp, duvara çarptı
Bursa’da kontrolden çıkan otomobil takla atıp, duvara çarptı
- DHA
- 19.03.2021 - 13:59
- Güncelleme : 19.03.2021 - 14:01
Bursa’dan İnegöl yönüne giden iş adamı Muhittin Ülger’in (34) kullandığı 16 ABU 218 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan Bursa-Ankara Karayolu Babasultan Mahallesi mevkisinde sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Takla atıp, yaklaşık 50 metre sürüklenen otomobil, yol kenarındaki duvara çarptı.
EŞİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Ülger, hurdaya dönen otomobilde sıkışarak, hayatını kaybetti. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ülger’in otomobilde sıkışan cansız bedeni, itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Acı haberi alarak, kaza yerine gelen Muhittin Ülger’in eşi Gülay Ülger sinir krizi geçirdi.
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VASİYETİ ÜZERİNE TRABZON’A GÖTÜRÜLDÜ
Şoka giren kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ülger’in cansız bedeni de yapılan incelemenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Mobilya fabrikası bulunan Muhittin Ülger’in cenazesi, vasiyeti doğrultusunda toprağa verilmek üzere Trabzon’un Çaykara ilçesine gönderildi.