Bursa'da kontrolden çıkan otomobil direğe çarptı

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Kaldırımda yürüyen bir kişi, kontrolden çıkan lüks otomobilin altında kalmaktan kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Bursa'da 16 AEA plakalı lüks otomobil sürücüsü, boş yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Lüks otomobilini bir sağa bir sola çeviren sürücü yoldan çıktı.

EZİLMEKTEN SON ANDA KURTULDU

Kontrolden çıkan otomobil kaldırımda yürüyen bir kişiyi son anda ezmekten kurtulurken, aydınlatma direğine çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Elektrik direği hayatını kurtardı VİDEO

KAZA ANI ANBEAN KAMERADA

Polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulundu. Kazanın olduğu esnada kaldırımda yürüyen bir kişinin lüks otomobilin altında kalmaktan saniyelerle kurtulduğu anlar kameraya yansıdı.

YOL KENARINDAKİ AYDINLATMA DİREĞİNE ÇARPTI

Yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpan ve hava yastıkları açılan otomobilde maddi hasar meydana geldi. Sürücü de kazayı yara almadan atlattı.