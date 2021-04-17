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Bursa'da kontrolden çıkan tır motosiklet ile traktöre çarptı

Bursa'da kontrolden çıkan tır motosiklet ile traktöre çarptı

Yağışlı yolda kontrolden çıkan tır önce bir motosiklete ardından bir traktöre çarptı. 2 kişinin yaralandığı kaza anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.