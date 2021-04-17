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- Bursa'da kontrolden çıkan tır motosiklet ile traktöre çarptı
Bursa'da kontrolden çıkan tır motosiklet ile traktöre çarptı
- İHA
- 17.04.2021 - 14:40
- Güncelleme : 17.04.2021 - 14:50
Bursa’nın Orhangazi ilçesinden İznik yönüne giden Orhan V. idaresindeki 54 AES 563 arka plakalı tır, köy merkezinde yolun yağışlı ve kaygan olması sebebiyle kontrolden çıktı.
Tırın dorsesi önce yol kenarında motosikletiyle seyir halinde olan Onur Tuna'ya çarptı.
FECİ KAZA KAMERADA
Tuna yaralanırken, hızı kesilmeyen tır daha sonra Halil Kuru'nun kullandığı 16 FCJ plakalı traktöre arkadan çarptı.
Kaza anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Bursa'da kontrolden çıkan tır önce motosiklete sonra da traktöre çarptı VİDEO
TIR SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI
Traktörde bulunan Halil Kuru'nun eşi Sezer Kuru ağır yaralandı. Sürücü ve annesi Dudu Kuru ise kazayı yara almadan atlattı.
2 yaralı olay yerine gelen ambulanslarla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tır sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.