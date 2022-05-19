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    Bursa'da köpeğe alkol içirdiler

    3 kafadar, zorla ağzını açtıkları köpeğe alkol içirdiler. Bu anları kayda alıp sosyal medyadan paylaşan 3 kişi, şikayet üzerine yakalandı. Adliyeye sevk edilen 3 kişi, serbest kaldı.
    • 19.05.2022 - 10:06
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    Bursa'da köpeğe alkol içirdiler

    Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki evlerinin bahçesinde eğlenen 3 arkadaş, sahibi oldukları köpeğe zorla alkol içirmeye çalıştı.

    İşkence yaptılar

    3 kafadar önce köpeğin ağzını zorla açtı ardından şişedeki alkolü döktü.

    İşkenceyi defalarca tekrarlayan arkadaşlar, bir de kayda aldı.

    “Eğlence amaçlı yapıyorduk”

    Görüntüleri sosyal medyadan paylaşan 3 arkadaşı Mustafakemalpaşa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tespit etti.

    Gözaltına alınan 3 kişinin ifadelerinde “Eğlence amaçlı yapıyorduk. İşkence etme niyetimiz yoktu. Görüntüyü paylaştıktan sonra hemen kaldırdık. Çok pişmanız.” dedikleri öğrenildi.

    Bursa da köpeğe alkol içirdiler #1

    3’ü de serbest kaldı

    İHA’nın haberine göre gözaltı alınıp adliyeye sevk edilen 3 arkadaş, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Konuyla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

    Bursa da köpeğe alkol içirdiler #2


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