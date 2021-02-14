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    Bursa'da köpeğe kalp masajı yaparak kurtardılar

    Osmangazi ilçesinde çıkan yangında, dumanların arasında mahsur kalarak ölmek üzere olan köpek, itfaiye ekipleri tarafından oksijen maskesi ve kalp masajı ile hayata döndürüldü.
    • İHA
    • 14.02.2021 - 02:56
    • Güncelleme : 14.02.2021 - 03:31
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    Bursa'da köpeğe kalp masajı yaparak kurtardılar

    Bursa’nın Merkez Osmangazi ilçesine bağlı Gaziakdemir Mahallesi’nde 3 katlı bir apartmanın alt katında bulunan mobilya atölyesinde bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı.

    ATÖLYEDE MAHSUR KALDI

    Bu sırada mobilya atölyesinde bulunan ‘Kahraman’ isimli köpek, havlamaya başladı. Havlama sesleri üzerine mahalle sakinleri cama çıktı.

    Cama çıkan mahalli, iş yerinden dumanların yükseldiğini görünce durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

    Bursa'da köpeğe kalp masajı yaparak kurtardılar VİDEO

    Bursa da köpeğe kalp masajı yaparak kurtardılar #1

    KALP MASAJI VE OKSİJEN MASKESİYLE HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ

    Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, balyoz ile kapıya kırarak atölyeye girdi. İçeriye giren ekipler, köpeği baygın bir şekilde yattığını gördü. Yoğun dumandan etkilenen köpek, ekipler tarafından sokağa çıkartıldı.

    Durumu kötü olan köpeğe önce kalp masajı yapıldı, daha sonra oksijen maskesiyle oksijen verildi. Bu anlar kameralar tarafından görüntülendi.

    Bursa da köpeğe kalp masajı yaparak kurtardılar #2

    KENDİSİNİ KURTARAN İTFAİYE EKİBİNİN PEŞİNİ BIRAKMADI

    İtfaiye ekiplerinin acil müdahalesiyle hayata dönen köpek, kendisini kurtaran itfaiye erinin peşini bir an olsun bırakmadı. Duygusal görüntülerin yaşandığı olayda, mahalle sakinleri köpeğin hayatını kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

    Ayrıca kendine gelen köpek, sahibini görünce oyunlar oynamaya başladı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

    Bursa da köpeğe kalp masajı yaparak kurtardılar #3

    Bursa da köpeğe kalp masajı yaparak kurtardılar #4

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