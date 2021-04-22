Euro
9.9451
0.8%
Dolar
8.2518
0.89%
Altın
475.43
0.75%
Borsa
1.345
1.06%
Bitcoin
448.098
0.13%
EXEN Coin
20.99
-19.11%
16ºC
İstanbul
Güneşli 16 C

    Bursa'da köpeği ezip, kaçan sürücü

    Minibüsüyle çarptığı köpeğin ölümüne sebep olan sürücünün o anları kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 22.04.2021 - 14:54
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bursa'da köpeği ezip, kaçan sürücü

    Bursa'nın Gemlik ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde, 16 ZE 500 plakalı minibüs sürücüsü, yolun ortasında duran sokak köpeğine çarptı.

    ARKASINA BAKMADAN KAÇTI

    Sürücü yoluna devam ederken, o anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Öldüğü belirlenen köpek, çevredekilerin bilgi verdiği belediye ekiplerince kaldırıldı.

    "DAHA SABAH BESLİYORDUM"

    Bölgede esnaflık yapan Melahat Çakır, sabah iş yerine geldiğinde köpeğin hareketsiz yolda yattığını söyledi. Köpeği her sabah beslediklerini belirten Çakır, “İlk başta uyuyor zannettim. Diğer arkadaş gelerek öldüğünü söyledi. Güvenlik kamerasından baktık, hayvan çiğnenmiş, kaçamamış, araç sürücüsü de beklemediği için olay öyle görünüyor. Hayvanın kalkıp yana geçmesini beklemeden müdahale olmuş. Geldiğimde ölüydü. Belediye ekiplerine haber verdim, ekipler geldiler, götürdüler. Çok üzgünüz, her sabah doyuruyordum. Elim ayağım tutmuyor sabahtan beri.” diye konuştu.

    Çakır, konu ile ilgili olarak polise şikayette bulunacaklarını söyledi.

    Bursa da köpeği ezip, kaçan sürücü #1

    Bursa da köpeği ezip, kaçan sürücü #2

    Bursa da köpeği ezip, kaçan sürücü #3

    Bursa da köpeği ezip, kaçan sürücü #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir