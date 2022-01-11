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    Bursa'da köpeği havlıyor diye komşusunu bıçakladı

    Evinin bahçesinde beslediği köpeklerin havlama sesinden rahatsız olan komşusu Murat Ç. tarafından bıçaklanan genç adam, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
    • İHA
    • 11.01.2022 - 14:36
    • Güncelleme : 11.01.2022 - 15:39
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    Bursa'da köpeği havlıyor diye komşusunu bıçakladı

    Bursa'nın İznik ilçesinde Yeşilcami Mahallesi Eroğlu Sokak'ta Murat Ç., yan komşusu olan belediyede işçi Serkan Ç.'nin bahçesinde baktığı köpeklerin havlama sesinden rahatsız olunca, ikili arasında sözlü tartışma çıktı.

    HAVLAMA SESİNE SİNİRLENİP, KOMŞUSUNU BIÇAKLADI

    Tartışma büyüyünce Murat Ç., komşusu Serkan Ç.'yi ekmek bıçağı ile sırtından bıçakladı.

    POLİS MÜDAHALE ETTİ

    Bıçak darbesiyle dizlerinin üstüne çöken yaralı gence, ilk müdahaleyi olay yerine gelen polis ekipleri yaptı.

    Bursa'da köpeği havlıyor diye komşusunu bıçakladı VİDEO

    KAÇAN SÜRÜCÜ YAKALANDI

    Ambulansla İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Serkan Ç., tedavi altına alındı. Kaçan Murat Ç.'yi ise polis kısa sürede yakaladı.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Bursa da köpeği havlıyor diye komşusunu bıçakladı #1

    Bursa da köpeği havlıyor diye komşusunu bıçakladı #2

    Bursa da köpeği havlıyor diye komşusunu bıçakladı #3


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