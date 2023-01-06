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Bursa'da köpeği kamyonete bağlayıp koşturdular
Bursa'da bir kişi, kamyonete bağladığı ve kilometrece koşturduğu köpeğe eziyet etti.
- 06.01.2023 - 11:45
- Güncelleme : 06.01.2023 - 12:04
Hayvanları, araçlarına bağlarak işkence çektiren sürücülere bir yenisi daha eklendi.
Bu kez görüntüler Bursa'dan geldi.
Kilometrelerce koşturdu
Nilüfer ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi kamyonete bağladığı köpeğe gideceği yere kadar eziyet ederek götürdü. Kamyonetin kasasına koyarak götürmek yerine koşturarak götürmeyi tercih etti.
Acımasız anlar, bir sürücünün cep telefon kamerasına yansıdı.
Bursa'da köpeği kamyonete bağlayıp koşturdular ViDEO