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Bursa'da köpeği kamyonete bağlayıp koşturdular

Bursa'da köpeği kamyonete bağlayıp koşturdular

Bursa'da bir kişi, kamyonete bağladığı ve kilometrece koşturduğu köpeğe eziyet etti.