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    Bursa'da köpeği kamyonete bağlayıp koşturdular

    Bursa'da bir kişi, kamyonete bağladığı ve kilometrece koşturduğu köpeğe eziyet etti.
    • 06.01.2023 - 11:45
    • Güncelleme : 06.01.2023 - 12:04
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    Bursa'da köpeği kamyonete bağlayıp koşturdular

    Hayvanları, araçlarına bağlarak işkence çektiren sürücülere bir yenisi daha eklendi.

    Bu kez görüntüler Bursa'dan geldi.

    Kilometrelerce koşturdu

    Nilüfer ilçesinde kimliği belirsiz bir kişi kamyonete bağladığı köpeğe gideceği yere kadar eziyet ederek götürdü. Kamyonetin kasasına koyarak götürmek yerine koşturarak götürmeyi tercih etti.

    Acımasız anlar, bir sürücünün cep telefon kamerasına yansıdı.

    Bursa'da köpeği kamyonete bağlayıp koşturdular ViDEO

    Bursa da köpeği kamyonete bağlayıp koşturdular #1

    Bursa da köpeği kamyonete bağlayıp koşturdular #2

    Bursa da köpeği kamyonete bağlayıp koşturdular #3


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