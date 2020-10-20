Bursa’da bir evin bahçesindeki kulübede bulunan köpek sokağa kaçtı. Yoldan geçen biri ise köpeği önce sevdi, sonra kaçırdı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Çalı mahallesinde meydana gelen olayda, yoldan geçen biri bahçeden çıkan köpekle önce oyun oynadı, sonra sevdi.

Şahıs daha sonra da köpeği kaçırdı. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

"KÖPEĞİ GERİ GETİRSİN"

Olay sonrası konuşan baba, kızının çok üzüldüğünü belirterek, çalan kişinin köpeği bir an önce getirmesini istedi.

Kızı Elif K. ise, yetkililerden yardım isteyerek, ’’Galiba ağabeyim kulübenin kapağını iyi kapatamadığından dolayı köpeğimiz bir boşluk bulup evimizin merdivenlerine gelmiş. Komşumuz dükkanın önünde köpeğimizi görüp mama vermiş. Sonra yanına biri gelip, köpekle oyun oynayıp onu sevmiş. Sonra dizlerine vura vura köpeği kaçırmış.’’ dedi.

Polis ekipleri, güvenlik kameralarından eşkalini belirlediği şüpheliyi arıyor.

Bursa'da köpeğin kaçırılma anı ViDEO