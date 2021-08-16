Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir köpeğin saldırdığı 2 yaşındaki çocuğu babası güçlükle kurtardı. Burnu kırılan yaralı çocuk, hastanede tedavi altına alındı.

Yenice Mahallesi Abbasağa Sokak'ta meydana gelen olayda, İbrahim ve Hatice Makarnacı çifti 2 yaşındaki kızı Zeliha ile birlikte sokakta yürürken, sokakta yürüyen bir şahsın yanındaki köpeği, koşarak ailenin kızı Zeliha'ya saldırdı.

BABA, KIZINI KÖPEKTEN ZORLUKLA KURTARDI

Baba zorlukla kızını köpeğin saldırısından kurtardı. Köpeğin saldırısına uğrayan çocuk yüzünden ve boynundan yaralandı.

KANLAR İÇİNDE KALAN KÜÇÜK KIZIN BURNUNDA KIRIKLAR OLUŞTU

Baba ve annesi, kanlar içinde kalan çocuğunu özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yapılan tetkiklerde çocuğun burnunda kırıklar oluştuğu ortaya çıktı. Yaralı çocuk tedavinin ardından taburcu edildi.

Bursa'da köpeğin saldırısına uğrayan 2 yaşındaki kızın burnu kırıldı VİDEO

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"KÖPEK SAHİBİNİN YANINDA SALDIRDI, ŞİKAYETÇİ OLACAĞIM"

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Köpeğin sahibine tepki gösteren baba İbrahim Makarnacı, "Köpek sahibinin yanında saldırdı. Bir köpeği zapt edemedi. Şikayetçi olacağım" dedi.