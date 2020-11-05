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    Bursa'da köpek hırsızı kameraya yakalandı

    İş yerinin önünde bağlı olan Alman kurdunu çalan hırsız saniye saniye güvenlik kamerasına yakalandı. Hırsız çaldığı köpeği geldiği otomobile bindirerek, kayıplara karıştı.
    • İHA
    • 05.11.2020 - 07:31
    • Güncelleme : 05.11.2020 - 08:22
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    Bursa'da köpek hırsızı kameraya yakalandı

    Bursa’nın İnegöl ilçesi Ertuğrulgazi Caddesi 5’inci Sokak’ta Erhan K.’ye ait Alman kurdu iş yerinin önünde bağlı olduğu sırada yanına henüz kimliği belirlenemeyen şüpheli geldi.

    Köpeği seven şüpheli önce etrafı kontrol etti sonra köpeği alıp, kayıplara karıştı.

    GÖRÜNTÜLERİ İZLEYİNCE ŞOKE OLDU

    Sabah iş yerine gelen köpeğin sahibi, onu göremeyince güvenlik kamerası görüntüleri izledi. Görüntülerde bir erkek hırsız tarafından köpeğinin çalındığı gören işveren, şoke oldu.

    Bursa'da iş yeri önünde okşadığı köpeği çaldı İZLE

    POLİS HIRSIZI ARIYOR

    Erhan K. durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Polis, kameraya yakalanan hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

    Bursa da köpek hırsızı kameraya yakalandı #1

    Bursa da köpek hırsızı kameraya yakalandı #2

    Bursa da köpek hırsızı kameraya yakalandı #3

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