Bursa'da köpekten kaçarken az kalsın canından oluyordu

Küçük kızın otomobil altında kalmaktan kıl payı kurtulduğu anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Başıboş sokak köpeği sorunu vatandaşların hayatını tehlikeye sokmaya devam ediyor.

Son olarak Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan Demirci Mahallesinde bölge halkı, bir süredir sokak köpeklerinin toplanması için başvuru yaptı.

Sokak köpekleri 2 küçük çocuğa yöneldi

Sokak köpeklerinden bir tanesi annesi ve babası ile birlikte yürüyen 2 küçük çocuğa doğru hamle yapınca çocuklardan bir tanesi yola fırlayıp kaçmak istedi.

Tam bu sırada yoldan geçen bir araç küçük çocuğa çarpmak üzereyken çocuğun ayağı takılıp yere yuvarlandı.

Aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu

Küçük çocuğun araç altında kalmaktan son anda kurtulduğu o anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

İHA'ya göre korkup kaçan çocuklar daha sonra anne babalarının yanına gidip yollarına devam etti.