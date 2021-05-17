Bursa'da köprü üzerindeki inşaat çöktü: 3 yaralı

Bursa'da yapılan Kuva-ı Milliye Anıtı’nın platformunda inşaat halindeyken göçük meydana geldi.

Gemlik'te Kuva-i Milliye anıtı inşa ediliyor. Anıtın inşaatı sırasında platform büyük bir gürültü ile çöktü.

İŞÇİLER ÇALIŞIRKEN ÇÖKTÜ

Kuva-i Milliye Anıtı’nın demir blokları üzerine dökülen betonu kaldıramadı. Büyük bir gürültüyle çöken demir kalıpların üzerinde çalışan işçiler neye uğradığını şaşırdı.

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3 KİŞİ YARALANDI

Demir kalıp ve sıvı betonlarla birlikte derenin içerisine düşen işçilerden kimi kendi imkanlarıyla kurtulmaya çalışırken, 3 yaralı olay yerine gelen itfaiye ve ambulans ekipleri tarafından kurtarıldı.





OLAYLA İLGİLİ İNCELEME

Göçüğü haber alan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.



