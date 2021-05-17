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- Bursa'da köprü üzerindeki inşaat çöktü: 3 yaralı
Bursa'da köprü üzerindeki inşaat çöktü: 3 yaralı
Bursa'da yapılan Kuva-ı Milliye Anıtı’nın platformunda inşaat halindeyken göçük meydana geldi.
- İHA
- 17.05.2021 - 11:00
- Güncelleme : 17.05.2021 - 11:05
Gemlik'te Kuva-i Milliye anıtı inşa ediliyor. Anıtın inşaatı sırasında platform büyük bir gürültü ile çöktü.
İŞÇİLER ÇALIŞIRKEN ÇÖKTÜ
Kuva-i Milliye Anıtı’nın demir blokları üzerine dökülen betonu kaldıramadı. Büyük bir gürültüyle çöken demir kalıpların üzerinde çalışan işçiler neye uğradığını şaşırdı.
Bursa'da köprü üzerindeki inşaat çöktü: 3 yaralı VİDEO
3 KİŞİ YARALANDI
Demir kalıp ve sıvı betonlarla birlikte derenin içerisine düşen işçilerden kimi kendi imkanlarıyla kurtulmaya çalışırken, 3 yaralı olay yerine gelen itfaiye ve ambulans ekipleri tarafından kurtarıldı.
OLAYLA İLGİLİ İNCELEME
Göçüğü haber alan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.