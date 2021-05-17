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    Bursa'da köprü üzerindeki inşaat çöktü: 3 yaralı

    Bursa'da yapılan Kuva-ı Milliye Anıtı’nın platformunda inşaat halindeyken göçük meydana geldi.
    • İHA
    • 17.05.2021 - 11:00
    • Güncelleme : 17.05.2021 - 11:05
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    Bursa'da köprü üzerindeki inşaat çöktü: 3 yaralı

    Gemlik'te Kuva-i Milliye anıtı inşa ediliyor. Anıtın inşaatı sırasında platform büyük bir gürültü ile çöktü.

    İŞÇİLER ÇALIŞIRKEN ÇÖKTÜ

    Kuva-i Milliye Anıtı’nın demir blokları üzerine dökülen betonu kaldıramadı. Büyük bir gürültüyle çöken demir kalıpların üzerinde çalışan işçiler neye uğradığını şaşırdı.

    Bursa'da köprü üzerindeki inşaat çöktü: 3 yaralı VİDEO

    Bursa da köprü üzerindeki inşaat çöktü: 3 yaralı #1

    3 KİŞİ YARALANDI

    Demir kalıp ve sıvı betonlarla birlikte derenin içerisine düşen işçilerden kimi kendi imkanlarıyla kurtulmaya çalışırken, 3 yaralı olay yerine gelen itfaiye ve ambulans ekipleri tarafından kurtarıldı.

    Bursa da köprü üzerindeki inşaat çöktü: 3 yaralı #2

    OLAYLA İLGİLİ İNCELEME

    Göçüğü haber alan Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

    Bursa da köprü üzerindeki inşaat çöktü: 3 yaralı #3

    Bursa da köprü üzerindeki inşaat çöktü: 3 yaralı #4

    Bursa da köprü üzerindeki inşaat çöktü: 3 yaralı #5


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