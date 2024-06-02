İHA
Bursa'da keyifli anlar yaşandı.
Türkiye'nin en büyük 5. gölüne ev sahipliği yapan dünyaca ünlü tarihi ilçe İznik'i gezmek için Kore'den gelen turistlere, Türk rehberler halay çekmeyi öğretti.
Koreli turistlerin halay keyfi
Koreli turistlerin mutlulukları yüzlerinden okunurken yaklaşık yarım saat boyunca halay çektiler.
İznik'in tarihi dokusunu incelediler
Koreli turistler daha sonra ise İznik'in tarihi dokusunu incelemek için ilçe merkezine gitti.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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